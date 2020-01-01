Интернет-магазин детских игрушек – Elephant.ru

Магазин детских игрушек и товаров для детей

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Мягкие игрушки; Различные куклы; Игрушки машинки; Конструкторы; Наборы для детского творчества; Музыкальные игрушки; Школьные принадлежности; Игрушки роботы и наборы для опытов; Детские книги; Новогодние подарки; Игрушки антистресс и наборы для лепки; Настольные игры и головоломки; Игрушки из дерева; Раскраски и книжки с картинками; Интерактивные игрушки; Игрушки для ванной; Одежду для новорождённых; Товары для ухода за малышом и многое другое.

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С рождения до 1 года; От 1 года до 3 лет; От 3 до 5 лет; От 5 до 8 лет; От 10 лет и старше.

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Детские игрушки с доставкой

У нас можно купить детские игрушки и заказать их доставку в любой город России, Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию. Мы тщательно упаковываем товары и доставляем их клиентам в целости и сохранности. Вы можете самостоятельно выбрать курьерскую службу, которой доверите доставку игрушек для детей. Elephant доставляет заказы на сумму от 500 рублей, а стоимость услуг курьера зависит от габаритов посылки. Подробную информацию Вы можете найти в соответствующем разделе сайта или уточнить её у менеджера интернет-магазина детских игрушек.